Haberler » Güncel » - Kolombiya'da karakola saldırı: 3 ölü - Haber

- Kolombiya'da karakola saldırı: 3 ölü

- Kolombiya'da karakola saldırı: 3 ölüBOGOTA - Kolombiya'nın güneybatısında bir karakola düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

23.11.2019 18:23 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:24
- 'da karakola saldırı: 3 ölü
BOGOTA - Kolombiya'nın güneybatısında bir karakola düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Kolombiya'da başlayan hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Ülkenin güneybatısında bulunan bir karakola düzenlenen saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, 7 polis de yaralandı. Yetkililer saldırının Ivan Duque hükümetine karşı düzenlenen protestolarla ilgili olduğunu belirtildi. Kolombiya hükümeti adına yapılan açıklamada, "Uyuşturucu kartellerini yöneten örgütler, saldırıyı düzenleyenlerin arkasında" denildi. Bazı görgü tanıkları, bir araçtan karakola birkaç silindir bombasının atıldığını ve direkt olarak polis memurlarının yatakhanelerinin hedef alındığını ifade etti.
Öte yandan, kamu düzenini ve bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak için Pazar gününe kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.
- Kolombiya'da karakola saldırı: 3 ölü

Kolombiya, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:44 Irak'tan Batman'a eylem amaçlı gönderilen terörist yakalandı
19:42 Bakan Kurum, Çorum Valiliğini ve Çorum Belediye Başkanlığını ziyaret etti
19:42 - Yazi Bahg kampındaki 5 bin sivil, olumsuz hava koşullarından endişeleniyor
19:41 Aralarında çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
19:40 Öğretmenlerden tramvayda müzik resitali
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:14 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 19:48:07