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Kolombiya'da koronavirüs önlemleri

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan önlemler kapsamında, sağlık çalışanları, ambulanslarla birlikte yol kenarında hazır bekliyor.

30.03.2020 01:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 01:12
Kolombiya 'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan önlemler kapsamında, sağlık çalışanları, ambulanslarla birlikte yol kenarında hazır bekliyor. Hastalara daha hızlı müdahale edebilmek için bu yola başvuran sağlık çalışanlarının ise kendilerini koruyucu yeterli ekipmanının olmadığı görülüyor.
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Kolombiya’da koronavirüs önlemleri

Kaynak: AA

Etiketler: Kolombiya, Sağlık

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Kolombiya'da koronavirüs önlemleri

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