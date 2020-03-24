Kolombiya'da koronavirüsle mücadele çalışmaları
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Merkez Askeri Hastanesi koronavirüs salgını ile mücade etmek için çadır hastanelerle birlikte hazırlıklara başladı.
24.03.2020 22:49 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:51
Kolombiya 'nın başkenti Bogota'daki Merkez Askeri Hastanesi koronavirüs salgını ile mücade etmek için çadır hastanelerle birlikte hazırlıklara başladı. Hastanenin başında bulunan Binbaşı Clara Esperanza Galviz Diaz medyaya yapılan hazırlıklar ile ilgili bilgi verdi.
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Kaynak: AA