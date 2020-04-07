Kolombiya’da koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine yiyecek yardımı yapıldı

Kolombiya 'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra Başkent Bogota'da ihtiyaç sahiplerine yiyecek yardımı yapıldı. Yiyecek için evlerinin önünde bekleyen vatandaşlar maske takarak önlem almaya çalıştı.

Kaynak: AA