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Kolombiya'da Kovid-19 karantinası tatbikatı yapılacak

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında 4 günlük tam karantina provası yapılacak.

18.03.2020 04:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 04:56
Kolombiya'da Kovid-19 karantinası tatbikatı yapılacak
Kolombiya 'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında 4 günlük tam karantina provası yapılacak.
Bogota Büyükşehir Belediye Başkanı Claudia Lopez, 20 Mart'ta başlayıp, 23 Mart akşamı sona erecek tatbikatın olası bir karantina durumunda Bogotalıların ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve ortaya çıkacak aksaklıkların görülmesi amacıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.
Tatbikat boyunca Bogotalıların evlerinde kalacağını ve ihtiyaçların belediye tarafından sağlanacağını belirten Lopez, buna karşın sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını kaydetti.
Bu arada bölge ülkelerindeki vaka sayısı da artmaya devam ediyor. Kolombiya'da Kovid-19 vakası sayısı 75'e çıkarken, bu rakam Ekvador'da 111, Venezuela'da 36, Panama'da ise 86'ya yükseldi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Claudia Lopez, Kolombiya, 23 Mart, Güncel

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