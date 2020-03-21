Kolombiya'da Kovid-19 karantinası tatbikatı yapıldı
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan önlemler kapsamında tam karantina tatbikatı gerçekleştirildi.
21.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:46
Kolombiya 'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan önlemler kapsamında tam karantina tatbikatı gerçekleştirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA