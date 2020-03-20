Kolombiya'da Kovid-19 salgınına karşı önlemler
Kolombiya, ülkede 100'den fazla kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında önlem almayı sürdürüyor.
20.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:16
Kolombiya , ülkede 100'den fazla kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında önlem almayı sürdürüyor. 23 Mart akşamına kadar sürecek 4 günlük karantina tatbikatına hazırlanan başkent Bogota'nın güneyinde hizmet veren teleferik kabinleri de Kovid-19 salgını karşısında dezenfekte ediliyor. Düzenli olarak dezenfekte edilen teleferik kabinlerini kullanan bazı Kolombiyalıların maske taktıkları görüldü.
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Kaynak: AA