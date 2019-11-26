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Kolombiya'da lise öğrencisi Cruz'un ölümünden sonra protestolar şiddetlendi

Kolombiya'da başkent Bogota başta olmak üzere ülke geneline yayılan protestolarda yaralanan lise öğrencisi 18 yaşındaki Dilan Cruz'un hayatını kaybettiği belirtildi.

26.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:58Kolombiya'da lise öğrencisi Cruz'un ölümünden sonra protestolar şiddetlendi

'da başkent Bogota başta olmak üzere ülke geneline yayılan protestolarda yaralanan lise öğrencisi 18 yaşındaki Dilan Cruz'un hayatını kaybettiği belirtildi. Dilan'ın ölümünün ardından protestolar şiddetlenmeye başladı.

Kolombiya'da hükümetin vergi reformuna karşı binlerce kişinin katılımıyla başkent Bogota başta olmak üzere, ülke genelinde protestolar başladı. Protestolara katılan lise öğrencisi Dilan Cruz, geçtiğimiz günlerde güvenlik güçleri müdahalesi sonucu başından yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Cruz'un doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

PROTESTOLAR ŞİDDETLENDİ

Dilan'ın ölüm haberi ülkede büyük üzüntüye yolaçtı. Talihsiz genç eylemcinin tedavi gördüğü hastane önüne toplanan protestocular çiçekler ve notlar bıraktı. Yerel medyada yer alan haberlerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu genç eylemci Dilan'ın ölümünden sonra protestoların şiddetinin arttığı bilgileri yer aldı. Dilan'ın birçok genç protestocu için de sembol haline geldiği duyuruldu. Ayrıca medyada Dilan'ın ölümüne neden olan polis müdahalesi sırasında ses bombası, göz yaşartıcı bomba ya da plastik mermiden hangisinin kullanıldığına dair tartışmaların yaşandığı vurgusu yapıldı.

'OLAY İNCELENECEK'

Dilan'ın ölümünün ardından açıklama yapan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Dilan'ın ölümü nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek, olayın inceleneceğini açıkladı. Daha önce protestolarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kolombiyalılar konuşuyor. Onları duyuyoruz. Sosyal diyalog bu hükümetin ana ilkesi olmuştur" ifadelerini kullanan Duque, şiddetin meşrulaştırılamayacağını vurguladı. Duque, "Özel mülke yapılan yağma ve saldırılar tahammül edilemez. Şiddeti kınıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cruz'un vurulma anı ve detay görüntüler



Kolombiya, Güncel

Kaynak: DHA

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