Haberler » Dünya » Kolombiya'da lise öğrencisi Cruz'un ölümünden sonra protestolar şiddetlendi - Haber

Kolombiya'da lise öğrencisi Cruz'un ölümünden sonra protestolar şiddetlendi

Kolombiya'da başkent Bogota başta olmak üzere ülke geneline yayılan protestolarda yaralanan lise öğrencisi 18 yaşındaki Dilan Cruz'un hayatını kaybettiği belirtildi.

26.11.2019 23:49 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:49Kolombiya'da lise öğrencisi Cruz'un ölümünden sonra protestolar şiddetlendi

'da başkent Bogota başta olmak üzere ülke geneline yayılan protestolarda yaralanan lise öğrencisi 18 yaşındaki Dilan Cruz'un hayatını kaybettiği belirtildi. Dilan'ın ölümünün ardından protestolar şiddetlenmeye başladı.

Kolombiya'da hükümetin vergi reformuna karşı binlerce kişinin katılımıyla başkent Bogota başta olmak üzere, ülke genelinde protestolar başladı. Protestolara katılan lise öğrencisi Dilan Cruz, geçtiğimiz günlerde güvenlik güçleri müdahalesi sonucu başından yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Cruz'un doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

PROTESTOLAR ŞİDDETLENDİ

Dilan'ın ölüm haberi ülkede büyük üzüntüye yolaçtı. Talihsiz genç eylemcinin tedavi gördüğü hastane önüne toplanan protestocular çiçekler ve notlar bıraktı. Yerel medyada yer alan haberlerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu genç eylemci Dilan'ın ölümünden sonra protestoların şiddetinin arttığı bilgileri yer aldı. Dilan'ın birçok genç protestocu için de sembol haline geldiği duyuruldu. Ayrıca medyada Dilan'ın ölümüne neden olan polis müdahalesi sırasında ses bombası, göz yaşartıcı bomba ya da plastik mermiden hangisinin kullanıldığına dair tartışmaların yaşandığı vurgusu yapıldı.

'OLAY İNCELENECEK'

Dilan'ın ölümünün ardından açıklama yapan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Dilan'ın ölümü nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek, olayın inceleneceğini açıkladı. Daha önce protestolarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kolombiyalılar konuşuyor. Onları duyuyoruz. Sosyal diyalog bu hükümetin ana ilkesi olmuştur" ifadelerini kullanan Duque, şiddetin meşrulaştırılamayacağını vurguladı. Duque, "Özel mülke yapılan yağma ve saldırılar tahammül edilemez. Şiddeti kınıyorum" dedi.



Kolombiya, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
00:11 Abdullah Gül, "Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'la ikinci görüşme" iddialarını yalanladı
23:59 Bağdat'ta 3 ayrı bombalı saldırı: 6 ölü, 11 yaralı
23:49 Kolombiya'da lise öğrencisi Cruz'un ölümünden sonra protestolar şiddetlendi
23:33 Trump'ın azil soruşturmasına yönelik yeni anket: Seçmenlerin fikirlerinde değişiklik olmadı
22:40 Ali Babacan: Türkiye'deki kötü durumdan dolayı kendimi vebal altında hissediyorum
22:10 Reuters: Türkiye, YPG yüzünden NATO'nun Baltık ülkeleri savunma planını engelliyor
20:51 Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı
20:23 İnsanları utandıracak görüntüler: Fil, yerdeki kutuları toplayıp çöp kutusuna atıyor
19:53 Son dakika: ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin adımları endişe verici
19:14 Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek
16:27 Rusya'dan terör örgütü YPG'ye tehdit gibi uyarı: İyi sonuçlanmaz
14:30 Robbie Savage 45 yaşında futbola geri döndü
09:49 Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, bir polis memurunu darp etti
27.11.2019 00:16:25