Kolombiya'da maden faciası: 11 ölü, 4 yaralı
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 11 maden işçisinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise yaralandığı belirtildi.
05.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:52
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Cucunuba bölgesinde bir kömür madeninde metan gazı patlaması sonrası göçük meydana geldi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, göçük altında kalan 11 maden işçisinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise yaralandığı belirtildi.
Yaşanan faciayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - BOGOTA
Kaynak: İHA