Haberler » Güncel » Kolombiya'da minibüste patlama: 7 ölü - Haber

Kolombiya'da minibüste patlama: 7 ölü

Kolombiya'nın güneybatısında seyir halindeki bir minibüste meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

18.02.2020 08:18 | Son Güncelleme: 18.02.2020 08:18Kolombiya'da minibüste patlama: 7 ölü
'nın güneybatısında seyir halindeki bir minibüste meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.
Kolombiya basınındaki haberlere göre ülkenin güneybatısındaki Pasto'dan Cali şehrine giden bir minibüste, Cauca yönetim bölgesi kırsalında seyir halindeyken patlama meydana geldi.
Minibüste bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği patlama nedeniyle, yakınlardaki iki araçta bulunan bazı kişiler de yaralandı.
Yerel basına açıklama yapan General Jorge Isaacs Hoyos Rojas, olay yerindeki incelemenin devam ettiğini fakat patlamanın bir terör saldırısı olmadığının bilindiğini duyurdu.

Kolombiya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

08:06  18 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
04:00  Tezer Özlü kimdir? Tezer Özlü nereli, neden öldü?
01:00  18 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 18 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
18:02  Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun kaç yaşında, nereli?
18.02.2020 08:34:07