Kolombiya'da öğrenciler geri dönüşebilir atıklardan maske yaptı
Kolombiya'nın Soacha bölgesinde Julio Cesar Turbay okulunda eğitim gören öğrenciler, hava kirliliği ve korona virüsüne karşı geri dönüştürülebilir atık malzemeler ile el yapımı maske üretiyor.
12.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:41
Kolombiya 'nın Soacha bölgesinde Julio Cesar Turbay okulunda eğitim gören öğrenciler, hava kirliliği ve korona virüsüne karşı geri dönüştürülebilir atık malzemeler ile el yapımı maske üretiyor. Kolombiya'nın şiddet ve yetersiz kaynakları ile anılan bölgesi Soacha'da havadaki yüksek karbondioksit yaşantıyı zorlaştırıyor. Market ve eczanelerde fahiş fiyata satılan maskelere karşı, Julio Cesar Turbay okulunun öğrencileri muz yaprakları, bez parçaları, plastik şişeler ve deniz kabukları gibi geri dönüştürebilir malzemeler ile hava kirliliği ve Kovid-19'a karşı yüz maskesi üretimine başladı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kolombiya'da öğrenciler geri dönüşebilir atıklardan maske yaptı
Etiketler : Julio Cesar, Kolombiya, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla