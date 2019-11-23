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Kolombiya'da polis karakolunda patlama: 3 ölü (YENİDEN)

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ederken, polis karakolunda meydana gelen patlamada 3 polis öldü, 10 polis de yaralandı.

23.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:13Kolombiya'da polis karakolunda patlama: 3 ölü (YENİDEN)

'da hükümet karşıtı protestolar devam ederken, polis karakolunda meydana gelen patlamada 3 polis öldü, 10 polis de yaralandı.

Ülke genelinde hükümetin vergi reformuna karşı başlayan gösterilerin gün boyu ve gece de devam ettiği Kolombiya'nın Cauca bölgesindeki Santander de Quilichao kentinde bir polis merkezinde meydana gelen patlama sonucu 3 polis hayatını kaybederken, 10 polis de yaralandı. Şiddet olayları ve uyuşturucu kaçakçılığının yaygınlığı ile de bilinen Santander de Quilichao'daki patlama sonrası yansıyan görüntülerde oluşan enkaz ve yaralanan 10 polisin hastaneye kaldırıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Patlama sonrası oluşan enkaz

-Patlama sonrası bölgedeki polisler

-Hastaneden görüntü

-Hastaneye kaldırılan yaralılar

-Patlama öncesi bölgeden gündüz ve gece protestoların görüntüsü



Kolombiya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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