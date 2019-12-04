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Kolombiya'da protestolar yerli halkın desteğiyle sürüyor

Kolombiya'da 21 Kasım'da ilan edilen grevle birlikte başlayan protestoların ardından hükümet ve tarafların anlaşamaması nedeniyle ikinci genel grev ilan edilmişti.

04.12.2019 19:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:54
'da 21 Kasım'da ilan edilen grevle birlikte başlayan protestoların ardından hükümet ve tarafların anlaşamaması nedeniyle ikinci genel grev ilan edilmişti. İkinci genel grev çerçevesinde ülkenin birçok bölgesinde protestolar sürüyor. Kolombiya'nın farklı şehirlerinden başkent Bogota'ya gelen yerliler de genel greve katılarak destek vermeye devam ediyor. Cauca Bölgesel Yerli Halk Konseyi baş danışmanı Ferley Quintero Quinayas, Kolombiyalıları birlik olmaya çağırarak, "Bu sorun hepimizi ilgilendiriyor. Biz burada tüm ezilen kesimleri temsil ediyoruz." dedi.
Kolombiya'da protestolar yerli halkın desteğiyle sürüyor

Kolombiya, Hükümet, Güncel

Kaynak: AA


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