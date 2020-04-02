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- Kolombiya'da sağlık çalışanları ambulanslarla yolları kapattı

- Kolombiya'da sağlık çalışanları ambulanslarla yolları kapattı Kolombiya'da sağlık çalışanları ambulanslarla yolları trafiğe kapatarak eylem yaptı.

02.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:59
- Kolombiya 'da sağlık çalışanları ambulanslarla yolları kapattı
BOGOTA - Kolombiya'da sağlık çalışanları ambulanslarla yolları trafiğe kapatarak eylem yaptı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ülkelerin sağlık sistemine darbe vurmaya devam ediyor. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da sağlık görevlileri ambulanslar ile korona virüs salgını ortasında yaşanan alt yapı eksikliğine dikkat çekmek için şehrin caddelerinde konvoylar halinde gezerek, yolları trafiğe kapattı.
Sağlık çalışanları, ülke yöneticilerini altyapı eksikliği nedeni ile korona virüs salgınından dolayı karşı karşıya oldukları tehlikelerden haberdar etmek için bu eylemi yaptıklarını açıkladı. Birçok özel ambulans şirketi korona virüse karşı gerekli koruyucu giysi ve tıbbi ekipman eksikliği nedeniyle iş bırakma kararı aldı.
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- Kolombiya’da sağlık çalışanları ambulanslarla yolları kapattı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kolombiya, Güncel

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- Kolombiya'da sağlık çalışanları ambulanslarla yolları kapattı
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