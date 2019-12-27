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Kolombiya'da sel: 7 ölü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti.

27.12.2019 02:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 02:20 Kolombiya'da sel: 7 ölü
Güney Amerika ülkesi 'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin batısındaki Tolima yönetim bölgesine bağlı Chaparral kentinde gece boyu süren aşırı yağışlar Amoya nehrinin taşmasına neden oldu. La Virginia köyünde bazı evleri yerle bir eden felakette 7 kişi öldü, en az bir kişi kayboldu.
Amoya nehrinin yanı sıra birçok derenin de taşarak bazı yolları kapattığı bölgede Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) yönetiminde kriz masası oluşturuldu.
Felaket bölgesinde Kolombiya ordusunun da desteği ile başlatılan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Güney Amerika, Kolombiya, Güncel

Kaynak: AA

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