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Kolombiya'da yerli halklar liderine suikast

Kolombiya'da yerli halk liderlerinden biri olan Gersain Yatacue, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen suikastta öldürüldü.

02.08.2019 22:01 Kolombiya'da yerli halklar liderine suikast
Kolombiya'da yerli halk liderlerinden biri olan Gersain Yatacue, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen suikastta öldürüldü.
Ülke basınında çıkan haberlerde, Cauca Yerli Bölge Konseyi liderlerinden Yatacue'nin, Kolombiya'nın güney batısında yer alan Cauaca şehrinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.
Haberde, motosikletli 2 kişinin açtığı ateş nedeniyle ağır yaralanan Yatacue'nin hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiği belirtildi.
Cauca Yerli Bölge Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Son haftalarda tehditler çok arttı. Yetkililere çağrımız güvenliğimizin artırılması, cinayetin de bir an önce aydınlantılmasıdır." ifadeleri kullanıldı.
Ülkede Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler suikastların hedefi oluyor.

Kolombiya, Güncel

Kaynak: AA

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