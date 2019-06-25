25.06.2019 17:06
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Kolombiya Günü'nde Puerto Candelaria konseri

Kolombiya Günü

Puerto Candelaria grubu, Yapı Kredi bomontiada ve Kolombiya Büyükelçiliği iş birliğiyle organize edilen Kolombiya Günü'nde konser verecek.

Puerto Candelaria grubu, Yapı Kredi bomontiada ve Kolombiya Büyükelçiliği iş birliğiyle organize edilen Kolombiya Günü'nde konser verecek.
Konser, 14 ülkeyi içeren "Ilogico Turnesi" kapsamında Yapı Kredi bomontiada'da gerçekleşecek.
Avrupa , Amerika ve Asya 'da verdiği 60'ın üzerinde konserle Kolombiya ritimlerini milyonlarca kişiye ulaştıran Kolombiyalı grup, İstanbul 'da ilk kez sahne alacak.
Kolombiya müziğinin dünyada özel bir yer edinmesine katkı sağlayan Puerto Candelaria grubu, 5 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak.
Kaynak: AA
Yapı Kredi Bankası , Kolombiya , Güncel

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