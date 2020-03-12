Kolombiya'nın başkentinde koronavirüs önlemleri artırıldı
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için birçok konser ve etkinlik iptal edildi.
12.03.2020 07:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 07:34
Kolombiya 'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için birçok konser ve etkinlik iptal edildi.
Dünya Sağlık Örgütünce "pandemi" ilan edilen Kovid-19 salgınından 8 kişinin etkilendiği Kolombiya'da başkent Bogota'nın Belediye Başkanı Claudia Lopez, virüs karşısında bazı önlemler açıkladı.
Önlemlere göre daha önce planlanan birçok konser ve etkinliğin iptal edildiği kentte 1000'den fazla katılımcısı olan bütün faaliyetler ertelenecek.
Üniversite ve orta öğretim kurumlarının ders ve faaliyetlerini sanal ortama taşımasına karar verilen önlemler çerçevesinde şirketlerden de çalışanlarının mesailerine evlerinden devam etmelerini sağlaması, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise 3 farklı vardiye düzenlenmeleri istendi.
Dünya Sağlık Örgütünce "pandemi" ilan edilen Kovid-19 salgınından 8 kişinin etkilendiği Kolombiya'da başkent Bogota'nın Belediye Başkanı Claudia Lopez, virüs karşısında bazı önlemler açıkladı.
Önlemlere göre daha önce planlanan birçok konser ve etkinliğin iptal edildiği kentte 1000'den fazla katılımcısı olan bütün faaliyetler ertelenecek.
Üniversite ve orta öğretim kurumlarının ders ve faaliyetlerini sanal ortama taşımasına karar verilen önlemler çerçevesinde şirketlerden de çalışanlarının mesailerine evlerinden devam etmelerini sağlaması, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise 3 farklı vardiye düzenlenmeleri istendi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Claudia Lopez, Kolombiya, Güncel
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