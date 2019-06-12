Kolombiya'nın hidroelektrik santral projesi Ituango Barajı'nda çalışmalar sürüyor (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Ituango Barajı'ndan detaylar-Ituango hidroelektrik santral projesi insan hakları danışmanı Angela Benavides ile röportajKolombiya
'da tarihindeki en büyük baraj ve hidroelektrik santral projesi olan Ituango Baraj inşaatında 28 Nisan 2018 tarihinde yaşanan göçüğün ardından çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Antioquia'da yer alan Hidroituango hidroelektrik projesi, 2.400 MW'lık bir enerji üretim kapasitesi ile Kolombiya'nın en büyük altyapı projelerinden biri olarak kabul ediliyor.
Kaynak: AA Güncel