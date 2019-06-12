Kolombiya'nın hidroelektrik santral projesi Ituango Barajı'nda çalışmalar sürüyor (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ituango Barajı'ndan detaylar-EPM enerji proje koordinatörü William Giraldo Jimenez ile röportaj-Ituango hidroelektrik santral projesi doğal kaynaklar koordinatörü Juan Fernando Morales ile röportaj Kolombiya
'da tarihindeki en büyük baraj ve hidroelektrik santral projesi olan Ituango Baraj inşaatında 28 Nisan 2018 tarihinde yaşanan göçüğün ardından çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Antioquia'da yer alan Hidroituango hidroelektrik projesi, 2.400 MW'lık bir enerji üretim kapasitesi ile Kolombiya'nın en büyük altyapı projelerinden biri olarak kabul ediliyor.
Kaynak: AA Güncel