Kolombiya'nın Ünlü 'Wayuu' Çantasını Örüyorlar

Odunpazarı Belediyesi
Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'na (OMEK) katılan kadınlar, son zamanlarda trend haline gelen ve adını Kolombiya
'nın La Guajira eyaletinde yaşayan Wayuu halkından alan özel çantayı örmeyi öğreniyor.
Kadınların kişisel gelişimlerini sağlayıp ev ekonomilerine de katkı sunmayı amaçlayan OMEK'de açılan atölyelerden birinde wayuu çanta yapımı öğretiliyor. Adını Kolombiya'nın La Guajira eyaletinde yaşayan Wayuu halkından alan çanta, son zamanlarda trend haline geldi. Wayuu çanta atölyesine 22 kadın katılıyor. Atölyeye katılan kadınlar, renk renk ve birbirinden şık çantalar örüyor. Wayuu çantaların hem baharda hem de yazın rahatlıkla kullanabileceğini belirten yetkililer, rahatlığı ve renkleriyle wayuu çantaların kadınların vazgeçilmezi arasına girdiğini söyledi. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı Belediyesi,Kolombiya
06 Aralık 2018 Perşembe 15:17