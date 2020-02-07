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Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Quieroz, Falcao'yu izlemek için Türkiye'ye geliyor

Sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşayan Radamel Falcao, buna karşın ülkesi Kolombiya'da yakından takip ediliyor. Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Quieroz, Falcao'yu izlemek için Türkiye'ye gelecek.

07.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:21

Bir süredir milli formadan ayrı kalan Radamel Falcao'ya, ülkesinden güzel geldi. Teknik Direktörü Quieroz'un yardımcısı Oceano Cruz, yıldız futbolcuyu 'da ziyaret etti. Quieroz, Fenerbahçe derbisinde yıldız oyuncuyu izleyecek.

El Espectador gazetesinde yer alan habere göre Oceano, Queiroz'un kendisinden vazgeçmediğini milli takım için hala düşündüğünü anlattı. Sakatlığı hakkında bilgi aldı. Milli hocanın, Fenerbahçe ile oynanacak derbiyi izlemek için İstanbul'a gelmeyi düşündüğünü de söyledi.

OYNAMA İHTİMALİ VAR

Radamel Falcao dün tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı. Kolombiyalı yıldız, Saracchi gibi düz koşu yapmakla yetinirken Pazar akşamı oynanacak olan Kasımpaşa maçında oynama ihtimali doğdu. Bu durum teknik heyeti oldukça memnun etti.

(Fotomaç)

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Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Quieroz, Falcao'yu izlemek için Türkiye'ye geliyor

Radamel Falcao, Kolombiya, İstanbul, Spor


HABER YORUMLARI (7)
YUSUF:tatilin adını falcoyu izleme koymuşlar.
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FİGO:Gelme abicim sakatlanır şimdi oralarda gelme lütfen izleme zaten oynayamıyor pek
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ZİYAA:Neyini izleyecekmiş ki de geliyormuş, Allah aşkına! Futbol oynadığı mı var adamın?
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.:ADAM MAÇLARA ÇIKAMIYORKİ SAKATLIKTAN . NESİNİ İZLEYECEK GELİP .
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RECEP:senin kıymetini bilmeseydik bukadar istemezdik kısacası dahasenden çokgüzel goller bekliyoruz heledede o krakterin varya dünyaları değer yolun açık olsun galatasarayda kendini bulacaksın önümüzdeki sezon senin yılın olacak. abdurrahim bey çok ama çok teşekkürler ediyoruz. herşey gönlünce olsun başarılar . . . .
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B:umut fakirin ekmeği
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UYANIK:çıksın en kritik maçta 2 gol atsın, galibiyeti getirsin. . bütün sezon yatsın sorun yok:))
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