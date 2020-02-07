Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Quieroz, Falcao'yu izlemek için Türkiye'ye geliyor

Bir süredir milli formadan ayrı kalan Radamel Falcao'ya, ülkesinden güzel haber geldi. Kolombiya Teknik Direktörü Quieroz'un yardımcısı Oceano Cruz, yıldız futbolcuyu İstanbul 'da ziyaret etti. Quieroz, Fenerbahçe derbisinde yıldız oyuncuyu izleyecek.

El Espectador gazetesinde yer alan habere göre Oceano, Queiroz'un kendisinden vazgeçmediğini milli takım için hala düşündüğünü anlattı. Sakatlığı hakkında bilgi aldı. Milli hocanın, Fenerbahçe ile oynanacak derbiyi izlemek için İstanbul'a gelmeyi düşündüğünü de söyledi.

OYNAMA İHTİMALİ VAR

Radamel Falcao dün tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı. Kolombiyalı yıldız, Saracchi gibi düz koşu yapmakla yetinirken Pazar akşamı oynanacak olan Kasımpaşa maçında oynama ihtimali doğdu. Bu durum teknik heyeti oldukça memnun etti.

(Fotomaç)