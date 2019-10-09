Kolombiya Teknik Direktörü: Falcao'yu kadroya almadığımız için pişman değiliz

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao şu ana dek gösterdiği performansla henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçına aşil tendonunda hissettiği ağrı ve tedavi süreci sebebiyle götürülmemişti.

PSG MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Tribünlerin sevgisine karşılık verebilmek için PSG maçında adım atmadık yer bırakmayan, Seri ve Nzonzi'den sonra 10.1 kilometre ile takımın en çok koşan ismi olan Falcao, fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmamasına rağmen limitleri zorlayınca sakatlandı. Kolombiya Milli Takımı kadrosundan da çıkarılan Falcao, liglere verilen arada tedavi edileceği öğrenilmişti. Kolombiya basınında Falcao'nun Milli takım kadrosundan çıkarılmasının yankıları sürerken Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Şili ve Cezayir maçları öncesi basın toplantısında konuştu.

"YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ"

Radamel Falcao ve James Rodriguez'in takıma çağrılmamaları hakkında gelen soruya Queiroz, "Falcao ve Rodriguez'i almadığımız için pişman değiliz. Geleceğe bakarak yolumuza devam etmeliyiz. Sonuçta sahaya Kolombiya Milli Takımı, en iyi şekilde kendisini temsil edecek futbolcularla sahada olacak.

"BURAYA EN İYİ OYUNCULARIMI ÇAĞIRIYORUM"

Eğer, futbolcularla ilgili gerçekleri bilmiyorsanız, futbolumuzla ilgili de birçok şeyi bilmiyorsunuz demektir. Falcao, 2014 Dünya Kupası sonrası maçlarımızın sadece yüzde 55'inde oynadı. Bazen sakatlıklar, bazen de teknik nedenlerden ötürü. Ben buraya en iyi oyuncularımı çağırıyorum ve her maça kazanmak için çıkıyorum." dedi.

(Fotomaç)