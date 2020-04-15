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Kolombiyalı taraftarlar, maç izlemeye geldikleri Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle mahsur kaldı

BUENOS Kolombiya'nın Independiente Medellin Futbol Kulübü taraftarları, takımlarının Boca Juniors'la 10 Mart'taki maçını izlemek için geldikleri Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mahsur kaldı.

15.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:48
Kolombiyalı taraftarlar, maç izlemeye geldikleri Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle mahsur kaldı
BUENOS Kolombiya'nın Independiente Medellin Futbol Kulübü taraftarları, takımlarının Boca Juniors'la 10 Mart'taki maçını izlemek için geldikleri Arjantin 'in başkenti Buenos Aires'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mahsur kaldı.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası grup karşılaşmasında takımlarını desteklemek için Buenos Aires'e giden 15 kişilik Kolombiyalı taraftar grubu, Kovid-19'un patlak vermesinin ardından burada karantinaya alındı.
Independiente Medellin Futbol Kulübü taraftarları, Boca Juniors'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren maçın ardından ülkelerine dönmeye çalışsa da Kovid-19 tedbirleri kapsamında Arjantin'in sınırlarını kapatması üzerine sınırı geçemedi.
Taraftarlar, Arjantin'de 20 Mart'ta zorunlu karantina uygulamasının getirilmesinin ardından ise başkentte bir otele yerleştirilerek karantinaya alındı.
Zorunlu karantinanın 2 günde sona ermesi beklenirken, taraftarların Kovid-19 testi negatif çıktı.
"Bize ne olacağını bilmiyoruz"
Taraftar grubundan Angelo Taborda, karantina günlerini otelin camlarında geçirdiklerini belirterek, "Bize ne olacağını bilmiyoruz. Ülkemize dönebilmemiz için Kolombiyalı yetkililerin yardımına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Grubun nisan başından bu yana kaldığı otelin masraflarını ise Kolombiya'nın Buenos Aires Konsolosluğunun ödemesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Boca Juniors, Buenos Aires, Arjantin, Futbol, Güncel
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