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Kolombiyalılar duyurdu: Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Kolombiyalı gazeteci Jorge Baravelle, Galatasaray'ın yıldız ismi Radamel Falcao'nun MLS ekipleriyle görüştüğünü iddia etti.

04.12.2019 19:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:54

'da büyük umutlarla kadroya katılan ancak sakatlıklar nedeniyle sadece 5 maçta 360 dakika süre alabilen Radamel Falcao için transfer konusunda gündem gün geçtikçe ısınıyor.

BECKHAM'IN KULÜBÜYLE ADI GEÇİYORDU

Fox Sport Kolombiya'nın deneyimli muhabirlerinden Jorge Baravelle, yıldız oyuncunun Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığını ve Amerika Ligi MLS ekipleriyle görüşmeler yaparken, önemli bir opsiyon aradığını belirtti. David Beckham'ın ABD'de kurduğu ve ciddi bir yatırım yaptığı Inter Miami'nin, 33 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu bir süredir basında yer almaktaydı.

Kolombiyalılar duyurdu: Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Radamel Falcao, David Beckham, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (3)
ALİ YİLMAZ:Yattigi werden para aliyor neden gitsin 3 yillik kontrat senelik 7 milyon siz olsaniz gidermisiniz
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HACI AMA AMCA DEĞİL:Oynasaydi bari de öyle gitse
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FENERLİ:Hayır olamaz yalan haber ona daha fazla para veren takımlar oldu o gitmedi çünkü 6s yi çok seviyor. . . Söylesene Falki seviyorum de :(
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