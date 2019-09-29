Kolombiyalılardan büyük tepki: Galatasaray, Falcao'ya göre bir takım değil!

Spor Toto Süper Lig'de ilk kez derbi heyecanı yaşayan Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'nun dev maçtaki performansı, Kolombiya'da geniş yankı uyandırdı.

İşte o yorumlar:

Publimetro Colombia:Hem Falcao hem de Galatasaray hayal kırıklığına uğrattı. Tam sevineceğimiz yerde de golü iptal edildi.

@fredyletradoc:Falcao'nun uzun bir süredir artık elit bir oyuncu olmadığını anlamıyorlar.

@MelukLeCuenta:Falcao farkedilmedi, derbide bir etkililiği olmadı.

Comutricolor:Kolombiyalı izleyiciler Mondragon'un yorumculuğunu beğenmedi.

@juan_barrios94: Maçla ilgili iyi olan şey Falcao'yu görmekti. Kötü olansa Mondragon'u dinliyor olmaktı.

@silvioravel:Galatasaray, Falcao'ya göre bir takım değil. Türkiye'de golcülük kapasitesi ve prestijini gömecekler.

@WbeimarMunoz:Orta sahada yaratıcılık çok azdı. Kanatlardan gelen toplarla besleyemediler dolayısıyla Falcao, Fenerbahçe karşısında yalnız kaldı.

(Skorer)