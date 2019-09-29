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Kolombiyalılardan büyük tepki: Galatasaray, Falcao'ya göre bir takım değil!

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı mücadeleyi izleyen Kolombiyalı futbolseverler, Radamel Falcao'nun performansının düşüklüğünü Galatasaray orta sahasına bağladı.

29.09.2019 17:18

Spor Toto Süper Lig'de ilk kez derbi heyecanı yaşayan Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'nun dev maçtaki performansı, Kolombiya'da geniş yankı uyandırdı.

İşte o yorumlar:

Publimetro Colombia:Hem Falcao hem de Galatasaray hayal kırıklığına uğrattı. Tam sevineceğimiz yerde de golü iptal edildi.

@fredyletradoc:Falcao'nun uzun bir süredir artık elit bir oyuncu olmadığını anlamıyorlar.

@MelukLeCuenta:Falcao farkedilmedi, derbide bir etkililiği olmadı.

Comutricolor:Kolombiyalı izleyiciler Mondragon'un yorumculuğunu beğenmedi.

@juan_barrios94: Maçla ilgili iyi olan şey Falcao'yu görmekti. Kötü olansa Mondragon'u dinliyor olmaktı.

@silvioravel:Galatasaray, Falcao'ya göre bir takım değil. Türkiye'de golcülük kapasitesi ve prestijini gömecekler.

@WbeimarMunoz:Orta sahada yaratıcılık çok azdı. Kanatlardan gelen toplarla besleyemediler dolayısıyla Falcao, Fenerbahçe karşısında yalnız kaldı.

(Skorer)

Kolombiyalılardan büyük tepki: Galatasaray, Falcao'ya göre bir takım değil!

Radamel Falcao, Galatasaray, Fenerbahçe, Falcao, Spor

YORUMLAR(7)
BLACK SWORD:Orta sahaya nzonzi-seri gibi teknik olmayan oyuncu doldurursun sonuç bu olur, emre mor denen veledi 10 numaraya çekin!!!
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ASLANSARAY:cok bilmisler FALCAO daha isinmadi bi isinsin bakin görün ozaman ama bir yerdede haklilar FALCAO, yu kimse beslemiyor adama pas veren top atan yok malesef SNEIJDER gibi bir ortasahamiz olsa su an ara farkla sampiyon olurduk.
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ZAZAKİ:utanın ya halen falcao diye tutturmuşunuz hani nerde şanlı gs 11 yabancıyla sahaya cıkan bu takım hangi ülkenin takımı gs için emek verip te hakkın rahmetine kavuşan o asil gs lı türk oyuncuların hepsinin kemikleri sızlıyor gs ın başında bulunanların hiç mi utanması yok imparator terim helal sana takımı 11 yabancıyla oynatıyorsun ya tebrik ederiz senle güneşin türk futbolunu getirdiginiz yere bakın eger yabancı oyuncuları izlemek istersek premier ligi seyrederiz takımlara bak gs 11 yabancı fb 7
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BLADE:Neymıs ceza sahasına topu getıreceklermıste falcao da sut ımkanı bulacakmısta gol atacakmıs. Bunu sana Mustafa Pektemekte yapıyor ne kadar ssacma sey ya 8 mılyon euro bonuslarla para alıyor , pas gelmıyosa orta sahaya geleceksın al ver yapacaksın dıkıne top sureceksın yerı gelınce calım atacaksın Yıldız Golcu boyle yapar takımı oynatır oynar ayaga kaldırır. Beyımıze top gelecekte gol atacak cesa sahası ıcıne. . 8 9 metreden 7 metre kaleye topu gecırecek dıye mı alındı . Bızım gıbı enayı oldukca
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ADINIZI YAZIN:eh en sonunda onlarda anladi galatasaray bir takim olmadigini birlik olmayan yerde futbol aramak biraz hayalcilik deyilmi
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BİN ALİ İN ALİ:kizmayin adam oynamaya degil paraya geldi zaten onuda aliyor
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ZAGOR:falkao elimizde patladi seneye göndeririz o kadar parayi birakip giderse tabi
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