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Kolombiya basını, Falcao'nun yeniden milli takıma çağrılacağını yazdı

Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinde penaltıdan gol atan Radamel Falcao, yeniden Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giymeye hazırlanıyor. Ülke basınında, tecrübeli forveti Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Queiroz'un aday kadroya çağıracağı yazıldı.

27.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:38

'ın Kolombiyalı forveti , 20 yıl sonra Kadıköy'de 3-1 kazanılan derbisinde penaltıdan ağları sarsmıştı. Tecrübeli forvetin ortaya koyduğu mücadele, Kolombiya'da da büyük ses getirdi. Ülke basınında Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz'un onu en yakın zamanda aday kadroya çağıracağı yazıldı.

DERBİLERİN KAHRAMANI

Milli Takım formasını en son 29 Haziran 2019'da Şili'ye karşı giyen Radamel Falcao, ülkesinin Copa America'dan elenmesine engel olamamıştı. Teknik Direktör Queiroz'un yeni bir takım inşa etmeye çalıştığı ancak Falcao'nun tecrübesinden yararlanmak istediği yazıldı. Tecrübeli futbolcu, üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından Milli Takım'daki formasını kaybetmişti. Öte yandan Falcao'nun kariyerindeki derbi performansı da dikkat çekti. River Plate'le Boca'ya, A.Madrid'le R.Madrid'e, Porto'yla Benfica'ya ve Monaco'yla Nice'e gol atan Falcao, Galatasaray'da da F.Bahçe'yi boş geçmedi.

(Akşam)

Kolombiya basını, Falcao'nun yeniden milli takıma çağrılacağını yazdı

Galatasaray, Fenerbahçe, Falcao, Spor


HABER YORUMLARI (9)
HABERE BAK.:bu adamın her şeyi bu kadar işte. bundan sonra performans beklemeyin.
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MEMET33:AYVAYI YEDİK, KESİN SAKATLANIP 6 AY YATACAKTIR. . .
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FISSSSS:LAN NE ALAKA ADAM TOP MU OYNADI PENALTIDAN ATTI:ddd
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VATANDAŞ:aynen çok güzel penaltı kullanıyor
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ATINI SEVMEYEN KOVBOYCU:gözünü seveyim gitme sakatlık çıkmasın
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FENERLY:çöp FALZAO . anca penaltılardan atar , ya da vurur rakibin orasına burasına çarpar gol olur. Kolombiya adına üzülüyorum ki ellerinde adam kalmamış ki huzurevine gidecek yaştaki adamı forvet diye kadroya cagıracaklar :D :D
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FENERLY:federicoya cevap : İlk yorumu anlamamış olmanı anladıgım için ilave yorum yapmicam çünkü israfsın yahut kıtlık var sanırım :):)
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FEDERİCO:huzurevine gidecek adam sizi güzel okşadı :D
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SENCE?:FİYASKO
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