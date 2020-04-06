Kolon Kanseri Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi
Kolon kanseri, rektum ve kolonda başlayan bir kanser çeşididir. Sindirim siteminin en alt bölümünü oluşturan kolon ayrıca kalın bağırsak olarak da bilinir. Rektum ise kolonun son kısmında yer alır.
Kolon Kanseri Belirtileri
Kolon kanseri, özellikle erken evrelerde herhangi bir belirti göstermeyebilir. Genellikle erken evrelerde görülen belirtiler arasında;
- Kabızlık
- İshal
- Dışkı şeklinde değişiklikler
- Dışkıda kan
- Rektumda kanama
- Aşırı gaz
- Karın krampları ve ağrısı gibi semptomlar yer alır.
Kolon kanserinin ilerleyen evrelerinde (evre 3 ya da evre 4) ise erken evre belirtilerine ek olarak;
- Aşırı yorgunluk
- Açıklanamayan kilo kaybı
- Bağırsaklarda doluluk hissi
- Kusma gibi belirtiler görülebilir.
Kolon kanseri vücudun diğer bölümlerine yayılırsa;
- Sarılık (sarı gözler ve cilt)
- Ellerde veya ayaklarda şişlik
- Solunum güçlüğü
- Kronik baş ağrıları
- Bulanık görüş
- Kemik kırıkları gibi belirtilerle karşılaşılabilir.
Kolon Kanseri Nedenleri
Diğer kanser türlerine benzer olarak kolon kanserine neden olan tek bir faktörden bahsedilemez. Risk faktörlerinin tamamı ya da birkaçı bir araya gelerek kanser hücreleri oluşturabilir. Kolon kanseri bazen aile üyelerinde de ortaya çıkabilir. Bu durum, ebeveynden çocuğa geçen bir gen mutasyonundan kaynaklanabilir. Genetik faktörlerin kolon kanseri oluşturduğu söylenemez ama kanser riskini artırıcı bir etkendir.
Kolon kanseri riskini artıran faktörler:
- 50 yaşın üstünde olmak
- Daha önce kolonda polipi olmak ve bağırsak hastalığı geçirmek
- Ailesel adenomatoz polipozis (FAP) gibi genetik bir sendromu olmak
- Doğu Avrupa veya Afrika kökenli olmak
- Fazla kilolu veya obez olmak
- Sigara içmek
- Tip 2 diyabet hastası olmak
- Hareketsiz yaşam tarzına sahip olmak
- Yüksek oranda işlenmiş gıda tüketmek
Kolon Kanseri Tedavisi
Kolon kanserinin tedavisinde kanserin evresinin bilinmesi önemlidir. Tedavi planı, kansere hangi evrede yakalandığınıza bağlı olarak değişir. Birinci evrede kanser, kolonun veya rektumun astarına veya mukozasına nüfuz eder ama organ duvarlarına yayılmaz. İkinci evrede kanser, kolonun veya rektumun duvarlarına yayılır ama lenf bezlerini veya yakındaki dokuları henüz etkilemez. Üçüncü evrede kanser lenf bezlerine ulaşır ama vücudun diğer bölgelerine yayılmaz. Dördüncü evrede kanser, karaciğer veya akciğerler gibi diğer uzak organlara da yayılır.
Kolon kanserinin erken evrelerinde kanserli polip hücreler bağırsakların duvarına yapışmamışsa cerrahi operasyonla vücuttan atılabilir. Eğer kanser bağırsak duvarlarına yayılmışsa komşu lenf bezleriyle birlikte kolonun veya rektumun bir kısmının çıkarılması gerekebilir. Kemoterapi, kanser hücrelerinin gelişimini durdurmak için ilaç kullanımı içerir. Hastaya yapılan cerrahi müdahale sonrası kalan kanserli hücrelerin yok edilmesi için uygulanan yöntem, tümörlerin büyümesini de kontrol eder. Radyoterapi ise ameliyat öncesinde ve sonrasında kanserli hücreleri hedef almak ve yok etmek için kullanılan güçlü ışınlardır. Radyasyon tedavisi yaygın olarak kemoterapiyle birlikte uygulanır.