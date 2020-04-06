Kolon Kanseri Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

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Kolon Kanseri Belirtileri

Kolon kanseri, özellikle erken evrelerde herhangi bir belirti göstermeyebilir. Genellikle erken evrelerde görülen belirtiler arasında;

Kabızlık

İshal

Dışkı şeklinde değişiklikler

Dışkıda kan

Rektumda kanama

Aşırı gaz

Karın krampları ve ağrısı gibi semptomlar yer alır.

Kolon kanserinin ilerleyen evrelerinde (evre 3 ya da evre 4) ise erken evre belirtilerine ek olarak;

Aşırı yorgunluk

Açıklanamayan kilo kaybı

Bağırsaklarda doluluk hissi

Kusma gibi belirtiler görülebilir.

Kolon kanseri vücudun diğer bölümlerine yayılırsa;

Sarılık (sarı gözler ve cilt)

Ellerde veya ayaklarda şişlik

Solunum güçlüğü

Kronik baş ağrıları

Bulanık görüş

görüş Kemik kırıkları gibi belirtilerle karşılaşılabilir.

Kolon Kanseri Nedenleri

Diğer kanser türlerine benzer olarak kolon kanserine neden olan tek bir faktörden bahsedilemez. Risk faktörlerinin tamamı ya da birkaçı bir araya gelerek kanser hücreleri oluşturabilir. Kolon kanseri bazen aile üyelerinde de ortaya çıkabilir. Bu durum, ebeveynden çocuğa geçen bir gen mutasyonundan kaynaklanabilir. Genetik faktörlerin kolon kanseri oluşturduğu söylenemez ama kanser riskini artırıcı bir etkendir.

Kolon kanseri riskini artıran faktörler:

50 yaşın üstünde olmak

Daha önce kolonda polipi olmak ve bağırsak hastalığı geçirmek

Ailesel adenomatoz polipozis (FAP) gibi genetik bir sendromu olmak

Doğu Avrupa veya Afrika kökenli olmak

Fazla kilolu veya obez olmak

Sigara içmek

Tip 2 diyabet hastası olmak

Hareketsiz yaşam tarzına sahip olmak

Yüksek oranda işlenmiş gıda tüketmek

Kolon Kanseri Tedavisi

Kolon kanserinin tedavisinde kanserin evresinin bilinmesi önemlidir. Tedavi planı, kansere hangi evrede yakalandığınıza bağlı olarak değişir. Birinci evrede kanser, kolonun veya rektumun astarına veya mukozasına nüfuz eder ama organ duvarlarına yayılmaz. İkinci evrede kanser, kolonun veya rektumun duvarlarına yayılır ama lenf bezlerini veya yakındaki dokuları henüz etkilemez. Üçüncü evrede kanser lenf bezlerine ulaşır ama vücudun diğer bölgelerine yayılmaz. Dördüncü evrede kanser, karaciğer veya akciğerler gibi diğer uzak organlara da yayılır.

Kolon kanserinin erken evrelerinde kanserli polip hücreler bağırsakların duvarına yapışmamışsa cerrahi operasyonla vücuttan atılabilir. Eğer kanser bağırsak duvarlarına yayılmışsa komşu lenf bezleriyle birlikte kolonun veya rektumun bir kısmının çıkarılması gerekebilir. Kemoterapi, kanser hücrelerinin gelişimini durdurmak için ilaç kullanımı içerir. Hastaya yapılan cerrahi müdahale sonrası kalan kanserli hücrelerin yok edilmesi için uygulanan yöntem, tümörlerin büyümesini de kontrol eder. Radyoterapi ise ameliyat öncesinde ve sonrasında kanserli hücreleri hedef almak ve yok etmek için kullanılan güçlü ışınlardır. Radyasyon tedavisi yaygın olarak kemoterapiyle birlikte uygulanır.