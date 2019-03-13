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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "Kolon Kanseri Farkındalık Etkinliği"nde kolon kanserini erken teşhis için herkesin tarama testi yaptırması gerektiği vurgulandı.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'ndaki etkinlik kapsamında "Farkında Ol Geç Kalma" paneli düzenlendi. Panelde konunun uzmanı doktorlar sunumlarını katılımcılarla paylaştı.Kolon kanseri tehlikesinin 40-45 yaş seviyelerine kadar indiğine işaret eden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Bülent Erkek, erken teşhis için herkesin tarama testi yaptırması gerektiğini söyledi.Panelde sunum yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cihangir Akyol da Türkiye'de her yıl 5 bin 250 kişinin bu hastalıktan kaybedildiğini belirterek, "Aslında önlenebilir bir hastalık. Tarama testleri sonucunda uygulanacak tedaviler hayatımızı kurtarır." dedi.Etkinliğe katılan oyuncu Cem Emüler de ünlü isimlerin toplumu hastalıklara karşı bilinçlendirme konusunda önemli bir rol oynadığını ifade ederek, "Sağlıkta eğer doğru bir yaklaşım ortaya konulabilirse ünlülerin etki gücünden rahatlıkla faydalanılabilir." diye konuştu.