Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor







Kolon (bağırsak) kanseri dünyada ve ülkemizde en sık görülen 3. kanser türü olarak yerini alıyor. Dünyada her yıl yaklaşık bir milyon, Türkiye'de yaklaşık 20 bin kişiye kolon kanseri tanısı konuyor. Üstelik istatistiklere göre; son 10 yılda kolon kanserinin görülme sıklığında 2 kat artış görülüyor. Daha da kötüsü, eskiden genellikle 60 yaş ve üzerinde görülerken, günümüzde ise kolon kanseri tanısı konan her 3 hastadan birinin 55 yaşından genç olduğu yapılan istatistiklerle ortaya konmuş. Kolon kanserinin giderek yaygınlaşmasında ve genç yaş grubunu da tehdit etmesinde; Akdeniz tipi beslenmeden uzaklaşılarak Batılı tip beslenmeye yönelmek, çağımızın önemli problemi olan obezite, hareketsiz bir yaşam sürmek, daha fazla strese maruz kalmak ile sigara kullanımının etkili olduğu belirtiliyor.

Güzel haber ise kolon kanserinin düzenli yapılan kolonoskopi yöntemi sayesinde önlenebilmesi. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erman Aytaç kolon kanserinden korunmak için hiçbir yakınma olmasa bile 50 yaşında kolonoskopi taraması yaptırılmasının yaşamsal önem taşıdığına dikkat çekerek, "Üstelik sadece 30 dakika gibi kısa sürede tamamlanabilen kolonoskopide risk faktörü tespit edilmediyse işlemin her 10 yılda bir tekrarlanması yeterli geliyor. Polipler saptandıysa aynı işlem sırasında bu oluşumlar alınabiliyor ve böylece kanserin gelişmesi önleniyor" diyor.





Başlangıç evresinde belirti vermiyor





Kolon kanserinin diğer bir önemli özelliği de sinsi bir hastalık olması. Kanser öncüsü poliplerin varlığında veya kanserin başlangıç evresinde hiçbir yakınmaya neden olmadan sinsice ilerliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erman Aytaç poliplerin kanserleşmeye başladıklarında veya sayıları artıkça bağırsak alışkanlıklarında yaptıkları değişiklikler ile sinyal verdiklerini belirtiyor. Doç. Dr. Erman Aytaç aşağıda bağırsaklara ait yer alan belirtilerden biri bile varsa zaman kaybetmeden doktora başvurulması gerektiği uyarısında bulunuyor:



























