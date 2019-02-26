Kolon Kanserine Karşı Akdeniz Mutfağı

Kaynak: DHA

GENEL Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ediz Altınlı, kırmızı etin çok fazla tüketiminin kabızlık şikayetini arttığına dikkat çekerek, "Lifli diyetler ve Akdeniz mutfağını unutmamız lazım. Zeytinyağı ve balık tüketimini artırmalıyız" dedi.Memorial Sağlık Grubu, dünyanın önde gelen sağlık kurumlarından Cleveland Klinik ile önemli bir organizasyona imza attı. Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde düzenlenen 'Kolorektal ve İleri Robotik Cerrahide Son Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu' dünyaca ünlü uzmanları buluşturdu. Sempozyum başkanlığını Memorial Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Ediz Altınlı'nın yaptığı konferansa Cleveland Genel Cerrahi Kliniği Kolorektal Cerrahi Bölüm Başkanı Dr. Scott Steele ve aynı merkezde görev yapan Dr. Emre Görgün de katıldı.Konferans sonrasında DHA'nın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ediz Altınlı, 1-31 Mart Dünya Kolon Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu."GAİTADA GİZLİ KAN VE KABIZLIĞA DİKKAT"Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kolon kanserinin teşhisinin kolaylaştığını belirten Prof. Dr. Ediz Altınlı, "Modern teknolojiyle birlikte kanser tespiti hızlandı" dedi. Kolon kanserlerini ikiye ayırdıklarını söyleyen Prof. Dr. Ediz Altınlı, "Kalın bağırsak kanserleri ve kalın bağırsak çıkışında makata yakın bölgede oluşan kanserler olarak ikiye ayırmak gerekiyor. Teknik olarak bu iki kanser türü birbirinden farklılık gösteriyor. Bunların tespitinde kolonoskopi önemli bir metot. Ancak hastanın bilinçlendirilmesi de önem taşıyor. Çünkü, bu tip hastalarda karın ağrısı oluyor. Sağ ve sol kolon kanserleri birbirlerinden farklılıklar gösteriyor. Sağ taraf kanserleri daha çok kansızlıkla ortaya çıkıyor. Sol kalın bağırsak sağdan daha dar ve daha çabuk tıkanıyor. O nedenle bu kanserlerde bize kabızlık şikayetiyle geliyor. Kabızlıkla birlikte ishal de olabiliyor" diye konuştu."40 YAŞ SONRASI MUTLAKA TEST YAPTIRIN"Gaitada görülen her kanamanın kanser olmayacağı uyarısında bulunan Prof. Dr. Ediz Altınlı, hemoroid hastalığında, kanama görülebileceğine dikkat çekti. Özellikle birinci dereceden akrabalarında kolon ya da renktum tümörü olan kişiler riski diğer kişilere oranla 6- 8 kat daha fazla. O nedenle en azından 40 yaşından sonra bu kitlenin bir defa kolonoskopi ile kontrol edilmesi gerekiyor. Kadın ve erkek hasta arasında fark yok ama 50'li yaşlardan sonra hastalığı görme sıklığımız artıyor. En azından gaitada gizli kana baktırmak gerekiyor. Çünkü bazen ailevi kolon kanserleri görülebiliyor. Yani annesinde babasında kolon kanseri öyküsü olan kişilerin 40 yaş öncesi de muayene olması gerekiyor. Çok pratik bir şekilde gaitada gizli kan bakılabiliyor. Eğer kan varsa ileri tetkikler yapılıyor" uyarısında bulundu.LİFLİ DİYETLER, ZEYTİNYAĞI VE BALIK...Akdeniz mutfağının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ediz Altınlı, "Şişmanlık hastalığın artmasındaki ana etmenlerden bir tanesi. Bazı katı gıdalar buna sebep olabiliyor. Biz Akdeniz ülkesiyiz, o nedenle lifli diyetleri, zeytinyağını ve Akdeniz mutfağını unutmamız lazım. Kırmızı et ise kabızlık şikayeti yapıyor. Vücutta biriken büyük abdestin oluşturduğu mikroplar zararlı mikroplara dönüşüyor. Bunların ürettiği yan maddeler kansere neden olabiliyor. Onun için direkt bir etkisi olabilir. O nedenle Akdeniz mutfağına yönelelim. 3 tarafımız denizlerle çevrili balığı daha çok tüketelim" ifadelerini kullandı.Hastalığın tedavisinde robotik cerrahinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Altınlı, "Robotik cerrahi ile birlikte bu tip ameliyatlar daha konforlu bir şekilde yapılabiliyor. Cerrah ameliyat esnasında daha sağlıklı bir görüş kalitesine sahipken hastanın iyileşme süresi kısa oluyor. Ülkemizde sağlıkta robot teknolojilerinin üst düzeyde kullanılıyor" dedi. - İstanbul