Kolonya dükkanlarında korona virüsü yoğunluğu
Kolonya dükkanlarında korona virüsü yoğunluğu Türkiye'de ilk korona virüsü vakasına rastlanmasının ardından Ankara'da tarihi kolonya dükkanı önünde uzun kuyruklar oluştu.
11.03.2020 23:09 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:11
Kolonya dükkanlarında korona virüsü yoğunluğu
ANKARA - Türkiye 'de ilk korona virüsü vakasına rastlanmasının ardından Ankara 'da tarihi kolonya dükkanı önünde uzun kuyruklar oluştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk kez bir kişide korona virüsü tespit edildiğini açıklamasının ardından pek çok vatandaş dezenfektanlara yönelirken, kolonyacılar da vatandaşların akınına uğradı. Ankara Ulus'ta Anafartalar Caddesi'nde bulunan tarihi kolonya dükkanı önünde uzun kuyruklar oluştu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kolonya dükkanın önünde sıraya giren vatandaşlar, çeşit çeşit kolonyaları almak için birbirleriyle yarıştı. Dükkan çalışanları yoğunluk nedeniyle şerit çekerek, önlem aldı. Mağaza sorumlusu Murat Oraklı, bir hafta yetecek stoklarının olduğunu belirterek, yoğunluğun böyle devam etmesi durumunda kolonya açığı oluşabileceğini söyledi.
ANKARA - Türkiye 'de ilk korona virüsü vakasına rastlanmasının ardından Ankara 'da tarihi kolonya dükkanı önünde uzun kuyruklar oluştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk kez bir kişide korona virüsü tespit edildiğini açıklamasının ardından pek çok vatandaş dezenfektanlara yönelirken, kolonyacılar da vatandaşların akınına uğradı. Ankara Ulus'ta Anafartalar Caddesi'nde bulunan tarihi kolonya dükkanı önünde uzun kuyruklar oluştu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kolonya dükkanın önünde sıraya giren vatandaşlar, çeşit çeşit kolonyaları almak için birbirleriyle yarıştı. Dükkan çalışanları yoğunluk nedeniyle şerit çekerek, önlem aldı. Mağaza sorumlusu Murat Oraklı, bir hafta yetecek stoklarının olduğunu belirterek, yoğunluğun böyle devam etmesi durumunda kolonya açığı oluşabileceğini söyledi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kolonya dükkanlarında korona virüsü yoğunluğu
Etiketler : fahrettin koca, Türkiye, Ankara, Genel
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