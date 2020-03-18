'Kolonya, temel ihtiyaç maddesi oldu'
Yüzde 52 pazar payı ile sektörü domine eden Eyüp Sabri Tuncer'in Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer, yılda 50 milyon litre olan ürün grubunda tüketimin bu yıl en az 100 milyon litre olacağını söyledi.
18.03.2020 05:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 05:00
Yüzde 52 pazar payı ile sektörü domine eden Eyüp Sabri Tuncer'in Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer, yılda 50 milyon litre olan ürün grubunda tüketimin bu yıl en az 100 milyon litre olacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Eyüp Sabri Tuncer , Ekonomi
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