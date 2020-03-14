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Kolonya üreticileri talebe yetişemiyor

Türkiye genelinde coronavirus salgınından korunmak için kolonyaya talep artınca üreticilerde hammadde bulmakta zorlanıyor.

14.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:45
Kolonya üreticileri talebe yetişemiyor
Türkiye genelinde coronavirus salgınından korunmak için kolonyaya talep artınca üreticilerde hammadde bulmakta zorlanıyor.

Giresun 'da hizmet veren bir kolonya üreticisi yaşanan hammadde sıkıntısı nedeniyle kolonya üretiminde aksamalar yaşandığını belirtti. Artan talebe yetişmekte zorlanan işyeri sahibi Veysel Tekin "Bir kaç gündür yoğun bir talep oldu. Hammadde olmadığından üretim yapıp vatandaşlarımıza yeterince hizmet veremedik" açıklamasını yaptı.

Başka şehirlerden de yoğun sipariş aldığını ifade eden Tekin, önceliği kendi müşterilerine verdiğini belirterek, "Diğer şehirlerden yoğun bir talep var fakat biz kendi şehrimizdeki müşterilerimiz haricinde başka şehirlere ürün satmayı tercih etmiyoruz. Önemli olan kendi memleketimiz. Yıllardır ticaret yaptığımız marketlerimizin vitrinlerini boş bırakmamaya çalışıyoruz. Yoğun talebe rağmen de fiyatları arttırmadık. Herhangi bir kar gözetmiyoruz. Yeter ki vatandaşımız kullansın, memnun olsun. Coronavirus belasından korunmaları için mücadele ediyoruz." şeklinde açıklama yaptı. - GİRESUN
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Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Giresun, Türkiye, Güncel

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