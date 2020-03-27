KOLONYA VE EL DEZENFEKTE JELLERİ YERİNİ 'HİDROSELLERE' VE 'BUHUR SUYUNA' BIRAKIYOR

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Özellikle Covid-19 virüsü için çeşitli korunma yöntemlerine başvurduğumuz şu günlerde geçmişte temizliğe en fazla önem veren devlet olan Osmanlı'nın salgın hastalıklar sırasında ve ya günlük yaşantılarına kattıkları her türlü hastalıktan korunma ve şifalanma yöntemlerinden biri olan, Çiçek yağlarından elde edilen çiçek suları ve Osmanlı saray erkanı tarafından kullanılan, devlet ricalinin gözdesi Buhur suyu…

MARKANIN ÖNCELİĞİ 'TÜRKİYE'NİN İHTİYACI'

Tamamen , eski tariflere ve usullerine sadık kalınarak 'ilk defa Harrem markası' tarafından üretildi ve şu günlerde alkol içeren kolonyaların yerini hızla almaya devam ediyor.

Ürettikleri ile bizlere bir kültürü yeniden anlatmaya ve faydalandırmaya, bugüne taşımaya kararlı gözüken, Harrem markası ve satış mecrası olan www.sultandan.com uluslararası arenada da ihtiyaç ürünleri olarak hızla rağbet görmeye başladı.

MİKROPLARDAN NASIL KORUNUYORUZ?

Peki nedir bu mikroplardan korunma yöntemleri, Hidrosoller ve Buhur suyu…

Gelin verdikleri değerli bilgileri birlikte inceleyelim;

Osmanlı imparatorluğunda öncelikle temizlik, sağlık, güzellik, güzel koku çok önemli ve üzerinde durulan konulardı.

Sağlıklı yaşam ve huzurlu bir hayatın gereği olarak görülen temizlik ve güzel kokuya ne kadar değer verildiği, günümüze kadar gelen arşiv belgelerinde de görülmektedir.

Osmanlı döneminde alkol içerikli dezenfektasyon yöntemleri sadece son dönemde tercih edilmiştir. Şu dönemde bol bol kullandığımız kolonyaları da 19.yy tarifleri ile''Harrem'' markasının '' www.sultandan.com'' e-ticaret platformunda bulabilirsiniz lakin belli ki önerileri kesinlikle 'Buhur Suyu' ve Hidrosoller yani çiçek suları…

BUHUR SUYU BİR DAVETİYEDİR VE OSMANLI'DA ÖZELLİKLE KALABALIK DAVETLER SIRASINDA ÖZENLE HAZIRLANIP DAĞITILAN, ORTAMDAKİ VİRÜSLERDEN KORUNMA VE TEDBİR AMAÇLI KULLANILAN MİKROPLARDAN ARINMA YÖNTEMİ İDİ.

DEVLET RİCALİNİN DAVETİYESİ 'BUHUR SUYU'

Buhur suyu, Hırka-i Şerif Alayı'na katılacaklar için, davetiye yerine geçerdi.

İngiliz elçisi, Kraliçe Elizabeth'e sunduğu raporda İstanbul'da şerefine verilen ilk ziyafette yemek bitince

Ellerini 'buhur suyu' denilen içinde öd ağacı, misk, sandal ağacı ve çiçek suyu bulunan, çok güzel kokulu bir suyla yıkadığını büyük bir heyecanla yazmıştır.

KOLONYA TAHTINI 'ÇİÇEK SULARINA' BIRAKIYOR

Kolonyaların içerdiği alkol sebebi ile cilt tahrişlerinin ortaya çıktığı şu dönemlerde, ÇİÇEK SULARI mikroplardan korunmada etkin bir rolü alacak gibi gözüküyor.

ASIL TARİFLERDE OLDUĞU GİBİ MARKA GÜL İÇERİKLİ ÜRÜNLERİNİ ''ZEM ZEM SUYU'' İLE HAZIRLIYOR.

4 ton gülden sadece 1lt gül yağı elde edilebileceğini ve güvenmediğiniz markalardan sentetik, doğal olmayan ucuz ürünlerden uzak durmamızın üzerinde duran marka yetkileri, gül yağını damıttıkları sırada kullanılan ağacın dahi meşe ağacı olması, derecesinin belirli olması konusunda da geçmişte ki usullerden hiç taviz vermediklerini içeriklerinde iletiyorlar.

Asıl terkiplere reçetelere sadık kalınarak üretilen,

ÇİÇEK SULARI (HİDROSELLER),Gül, gül mayası, tarçın, defne, akgünlük, karanfil, mersin, okaliptüs, ve biberiye sularının virüslerden ve hastalıklardan korunmada ki rolünü hem de, güzellik ve çeşitli hastalıklarda yardımcı tedavi özelliklerini öğrendiğimizde hayatımızın birçok alanında hepimizi aydınlatacak gibi duruyor.