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Kolonya Yabancı Medyanın Odağında: Virüse Karşı Gizli Silah

Fransız Haber Ajansı (AFP) tarafından yapılan haberde Türkler tarafından kullanılan kolonya, virüsle mücadelede gizli silah olarak tanımlandı.

24.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:34
Kolonya Yabancı Medyanın Odağında: Virüse Karşı Gizli Silah
Fransız Haber Ajansı (AFP) tarafından yapılan haberde Türkler tarafından kullanılan kolonya, virüsle mücadelede gizli silah olarak tanımlandı.

'Türklerin Gizli Silahı'

Türklerin virüsle mücadele kapsamında kolonya kullandığını belirten Fransız Haber Ajansı, kolonyanın içerdiği yüksek alkol nedeni ile virüslere karşı iyi bir dezenfektan görevi gördüğünü vurguladı. Türklerin bununla ellerini ve yüzlerini temizlediğini vurgulayan AFP, bu adımın virüsü engellediğine inanıldığını belirtti.

Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarla da kolonyanın dezenfektan olarak kullanılabileceği söylenmişti.

Tabii bu noktada hijyen sağlamak için en iyi yöntemin su ve sabun olduğunu vurgulayalım. Eğer su ve sabun bulma imkanınız bulunmuyorsa en az yüzde 60 alkol oranına sahip bir dezenfektan kullanabilirsiniz. Kolonyalar genellikle yüzde 70 ve üstünde alkol oranı sunduğu için bu noktada ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Peki siz el hijyenini sağlamak adına nelerden faydalanıyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Fransız Haber Ajansı, Teknoloji

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