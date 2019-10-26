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Koltuğun içine saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği "Bath" buldu

Balıkesir'deki bir eve düzenlenen operasyonda koltuğun iç kısmına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği "Bath" buldu.

26.10.2019 14:00Koltuğun içine saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği
Balıkesir'deki bir eve düzenlenen operasyonda koltuğun iç kısmına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği "Bath" buldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Altıeylül ilçesinde İ.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.
Şüphelinin adresine düzenlenen operasyona narkotik köpeği "Bath" da eşlik etti.
Bath, evde yaptığı aramalarda bir koltuğun iç kısmına gizlenmiş olan 7 kilitli şeffaf poşet içinde 6 gram skunk buldu.
Operasyonda İ.K. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Narkotik, Güncel

Kaynak: AA

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