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Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı

Esenyurt'taki bir koltuk imalathanesinde yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken, imalathanede olduğu düşünülen işçilerin de bulunmaya çalışıldığı öğrenildi.

22.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:04

Es 'ta bir mobilya atölyesi alev alev yandı. Çevre iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta bulunan 25 metrekarelik alana sahip bir mobilya atölyesinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

ÇEVREDEKİ İŞ YERLERİNE SIÇRADI

Yangın kısa sürede çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Bu sırada imalathanenin içinde çalışan işçiler dumandan etkilendi. İşçiler kendi imkanlarıyla atölyeden çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen işçilere müdahale ederken itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı

Fatih Mahallesi, Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA


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