Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

'Koltuklar ıslanmasın' diye otomobil nezarethanesinde karakola döndüler

'Koltuklar ıslanmasın?

09.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:41
'Koltuklar ıslanmasın' diye otomobil nezarethanesinde karakola döndüler

'Koltuklar ıslanmasın? diye otomobil nezarethanesinde karakola döndüler

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde Melet Irmağı'na atlayarak sürüklenen U.Y. (15) adlı kız çocuk, suya giren polis memurları Abdullah Akdoğan (41) ve Serdar Konal tarafından kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı. Kız çocuğu tedaviye alınırken, 2 polis 'koltuklar ıslanmasın' diye arkasındaki nezarethasine bindikleri polis otosu ile karakola döndü.

Mesudiye ilçesinde önceki iddiaya göre bunalıma giren U.Y. adlı kız çocuğu, Melet Irmağı kenarına indi. Çevredekiler, fark ettiği kız çocuğu için polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı çocuk, aniden kendini ırmağa bıraktı. Suda sürüklenen çocuğun peşinden polis memuru Abdullah Akdoğan da suya atladı. Polis memuru yakaladığı kız çocuğu ile sürüklenmeye devam etti. Bu kez de suya giren polis memuru Serdar Konal, meslektaşı ve kız çocuğunu çekerek sudan çıkardı. Polislerin ilk müdahalede bulunduğu kız çocuğu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. U.Y.?nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

'KOLTUKLAR ISLANMASIN?

Olaydan sonra cep telefonları suya düşen kendileri de sırılsıklam olan polis memurları Abdullah Akdoğan ve Serdar Konal, 'koltuklar ıslanmasın' diye arkasındaki nezarethanesine bindikleri polis otosu ile karakola döndü. Polis otosunun nezarethanesinden meslektaşlarının arka kapıyı açarak çıkardığı polisler, karakola girerek üstlerini değiştirdi. Polislerin otomobil nezarethanesinde karakola geldiği anlar güvenlik kamersına yansıdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mesudiye, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Haberler ›› Güncel ››'Koltuklar ıslanmasın' diye otomobil nezarethanesinde karakola döndüler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:46: Batman Kozluk'ta 2 bina karantinaya alındı - Haber 18:46: Eşinin mevlidi için ayırdığı parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 18:46: Hakkari'de 31 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi - Haber 18:45: Günün Özeti - Haber 18:45: KONYA 9 yaşındaki Şüheda Evra, kumbarasındaki parasını bağışladı - Haber 18:22: İmamoğlu'nu "Seni paramparça deceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler