Haberler » Güncel » Koltukları sökülen minibüsten 40 kaçak göçmen çıktı

Koltukları sökülen minibüsten 40 kaçak göçmen çıktı

MUŞ'un Varto ilçesinde, bir minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 40 kaçak göçmen yakalandı.

16.10.2019 15:33Koltukları sökülen minibüsten 40 kaçak göçmen çıktı

MUŞ'un Varto ilçesinde, bir minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 40 kaçak göçmen yakalandı. Araca göçmenleri sığdırmak için koltuklarının söküldüğü belirlendi.

Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 30 Afganistan, 4 Somali, 4 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi. İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, polis ekiplerince Varto- Muş karayolu üzerinde yapılan yol kontörülünde durduruldu. Koltukları olmayan minibüse sığdırılan 40 göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla araç sürücüsü gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü aracı ile Muş'a gönderildi. Göçmenlerden biri, kendisinin 350, diğer arkadaşların ise bin dolar ödeme yaptığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Varto, Muş, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:01 Bakir İzetbegoviç Saraybosna'da ders verdi
16:01 Öğrencilere para karşılığı sınav sorularını verdiği iddiasıyla açığa alındı
16:01 Antalya engelliyi tekme tokat dövüp, parasını gasbetti
16:01 Antalya gazipaşa'da kaza 1 yaralı
15:56 Didim Esnaf Odası kantincileri dinledi
16:01 5'inci uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi sempozyumu başladı
16:00 Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası
16.10.2019 16:02:12