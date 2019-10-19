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Kolu kırılan çocuğa milletvekili Mustafa Esgin müdahale etti

Kolu kırılan çocuğa milletvekili Mustafa Esgin müdahale ettiBURSA - AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, kolu kırılan çocuğu tedavi etti.

19.10.2019 11:30
Kolu kırılan çocuğa milletvekili Mustafa Esgin müdahale etti
BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, kolu kırılan çocuğu tedavi etti.
Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Yöresel Ürünler Tanıtım Festivali'ne katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin programın ardından akşam saatlerinde Devlet hastanesini ziyaret etti. Hastanede tedavi gören hastaları ziyarete giden Milletvekili ve aynı zamanda ortopedi uzmanı olan Mustafa Esgin düşme sonucu kolu kırılarak acile getirilen küçük bir çocuk ve kalça kemiği ile ayağı kırık bir yaşlı adamla karşılaştı. Hastalara hemen müdahale edilmesini isteyen Esgin, küçük çocuğun röntgen filmini çekerek kırık olan kolunu alçıya aldı. Çeltikçi Mahallesi'nde oturan Ömer ismindeki küçük çocukla bizzat ilgilenerek tedavi eden Esgin aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kolu kırılan çocuğa milletvekili Mustafa Esgin müdahale etti

Mustafa Esgin, Milletvekili, AK Parti, Bursa, Genel

Kaynak: İHA

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