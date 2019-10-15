Koluman Şirketler Grubu ve Reno Finans ortak girişimi, Rusya Federasyonu atık yönetim şirketi "Ooo Hartiya" ile sözleşme imzaladı

Sözleşmenin içeriğini, HARTİYA şirketinin, Atık Toplama Filosunun yenilenmesine yönelik olup ayrıca yenilenecek olan filonun satış sonrası servis hizmetlerinin de verilmesine yönelik olduğunu söyleyen KOLUMAN ŞİRKETLER GRUBU CEO'su Kaan SALTIK, öncelikli olarak 2019 yıl sonuna kadar 90 adet Yüksek Basınçlı Sıkıştırmalı çöp kamyonu teslim edeceklerini ve yine 2020 yılı ilk çeyreğinde teslim edilmek üzere aynı sistemli 400 araç daha sipariş aldıklarını belirtti.

RENO FİNANS Yönetim Kurulu Başkanı Aziz SAKA ise; projenin temellerinin 2017 yılında atıldığını, Ekolojik Sistemler ve Çevreye Duyarlılık konusunda Rusya Federasyonu için rapor hazırladıklarını ve hazırlanan rapor doğrultusunda HARTİYA şirketi ile proje işbirliğine girildiğini, bu bağlamda başta Katı Atık Yönetimi ile alakalı Atık Toplama Sistemlerinin yenilenmesi olmak üzere, geri dönüşüm sistemleri projelerine de başlandığını ve yine bu doğrultuda, ülkemizin sayılı marka ve şirketlerinden KOLUMAN ile yapılan ortak girişim sayesinde ülkemizin tanıtımında milli duruşsergilemekten onur duyduğunu belirtti.

"OOO HARTİYA" Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikhail MINCHAKOV , RENO FİNANS ve KOLUMAN Ortak Girişimi ile yapılan sözleşmenin öncelikli olarak iki ülkenin dostluğunu pekiştireceğini ve aynı zamanda iki ülke liderlerinin çevreye duyarlılık konusuna vermiş oldukları ehemmiyetin bu işbirliği ile bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ve işbirliklerinin sürekli olmasını arzuladığını söyledi.

HARTİYA Hakkında

"OOO HARTİYA" , Rusya Federasyonu Moskova'nın Kuzeydoğu ve Doğu idari bölgelerinde, Moskova bölgesinin Noginsk bölgesinde, Yaroslavl bölgesinde ve Tula bölgesindeki Yaroslavl, Tula, Kireevsky ve Shchekinsky kentlerinde katı belediye atıkları ve büyük atık yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Vladimir bölgesinin Alexandrovsky, Kirzhachsky, Kolchuginsky, Petushinsky, Sobinsky ve Yuryev-Polsky bölgelerinin yanı sıra "OOO HARTİYA" tarafından hizmet verilen toplam konut sayısı 5 milyondan fazladır.