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Kolunda serumla kitap fuarına geldi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde düzenlenen kitap fuarına, soğuk algınlığı nedeniyle tedavi gören ilkokul öğrencisi Irmak Ecrin Korkmaz, kolunda takılı serumla geldi.

01.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:29Kolunda serumla kitap fuarına geldi
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde düzenlenen kitap fuarına, soğuk algınlığı nedeniyle tedavi gören ilkokul öğrencisi Irmak Ecrin Korkmaz, kolunda takılı serumla geldi.

İslahiye Belediyesi ve Anadolu Yazarlar Derneği iş birliğiyle organize edilen kitap fuarını, son gün çok sayıda kişi ziyaret etti. Şehit İsmet Kayar İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Irmak Ecrin Korkmaz, fuara kolunda takılı serumla geldi. Yanında babasıyla fuara gelen Irmak Ecrin'in soğuk algınlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Irmak Ecrin, doktorların serum bittikten sonra taburcu olabileceğini söylediğini; ancak serum bitmeden babasını ikna ederek, fuara geldiğini söyledi. Babasının serumunu tutarak, stantları dolaştırdığı Irmak Ecrin, yazarlarla sohbet etti ve çeşitli kitaplar aldı. Fuarda ilgi odağı olan Irmak Ecrin Korkmaz, kitap okumayı sevdiğini söyledi.


- Gaziantep

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

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