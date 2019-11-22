Haberler » Güncel » Kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldü - Haber

Kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldü

ESKİŞEHİR'de, çalıştığı kesimhanede kolunu et sıyırma makinesine kaptıran Cihat İnal (20), olay yerinde hayatını kaybetti.

22.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:10Kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldü

ESKİŞEHİR'de, çalıştığı kesimhanede kolunu et sıyırma makinesine kaptıran Cihat İnal (20), olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, İlçesi Orta Mahalle 66'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile birlikte kesimhanede çalışan Cihat İnal, sağ kolunu et sıyırma makinesine kaptırdı. İnal'ın yakınlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri İnal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İnal'ın cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.



Orta Mahalle, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:35 Kağıthane'de 4 katlı binada korkutan yangın
20:34 Denizli'de Yargıtay'ın beraat kararlarını bozduğu darbe girişimi sanıklarından 30'u tutuklandı
20:33 Bakan Kurum: "Biz AK Parti olarak, milletin istemediği bir karar almadık, almayız"
20:32 Izmır cumhurbaskanı erdogan kıraz'da vatandaslara hıtap ettı-1
20:32 Gümüşhane'de Dipsiz Göl'deki rehabilitasyon çalışmaları sürüyor
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 20:35:56