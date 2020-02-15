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Kolunu hamur makinesine kaptırdı

SULTANGAZi'de, lavaş üretimi yapan bir işyerinde çalışan işçi, elini hamur karma makinesine kaptırarak yaralandı.

15.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:39Kolunu hamur makinesine kaptırdı

SULTANGAZi'de, lavaş üretimi yapan bir işyerinde çalışan işçi, elini hamur karma makinesine kaptırarak yaralandı.

Malkoçoğlu Mahallesi'nde bir binanın 3'ncü katında bulunan lavaş üretimi yapan iş yerinde çalışan Sedat İlhan, hamur yoğurma makinesine sol kolunu kaptırınca kanlar içerisinde kaldı. Talihsiz işçiyi gören arkadaşları, hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçinin kolunu hamur karma makinesinden çıkardı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sedat İlhan'ı, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İlhan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KAN GÖRDÜM KAÇTIM"

İş yeri çalışanı Cuhan Oso, "Biz molaya çıktık. Herkes moladaydı. Bir baktık sesler geldi. Ben de korktum makineleri kapatmaya gittim. Baktım elini sokmuş. Kan gördüm geri kaçtım. Dayanamadım, kalkmak istemedim. Moladayken kimse yokken oldu. Kendi kendine yapmış. Nasıl yaptı biz de bilmiyoruz" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Sultangazi, İtfaiye, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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