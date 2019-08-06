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Kolunu salça makinesine kaptırdı

Kolunu salça makinesine kaptırdıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da domates salçası yaparken kolunu makineye kaptıran adamı itfaiye uzun süren çalışmanın ardından kurtardı.

06.08.2019 23:35
Kolunu salça makinesine kaptırdı
Kolunu salça makinesine kaptırdı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da domates salçası yaparken kolunu makineye kaptıran adamı itfaiye uzun süren çalışmanın ardından kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, makine ile domates salçası yapmaya çalışan 56 yaşındaki Mehmet K. kolunu makinenin dişlilerine kaptırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, adamın kolunu kaptırdığı bölmeyi spiral makinesi ve demir kesme makası ile kesmeye çalıştı. Uzun süren çalışmanın ardından adamın kolu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı, kolunun ise parçalandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa, Haliliye, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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