KOM Daire Başkanlığına atanan Çorumlu, veda etti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığına atanan Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, veda mesajı yayımladı.

Çorumlu, mesajında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın takdir ve tensipleriyle 20 Eylül 2019 tarihinde KOM Daire Başkanlığına atandığını belirtti.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, bu önemli göreve şahsını uygun gördükleri için devlet büyüklerinin tümüne teşekkür eden Çorumlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şerefli polislik mesleğime girdiğim günden bu yana bu güzel vatanımın hemen her yerinde, yurt dışı misyonlarda ülkemden ve milletimden aldığım gurur ve vakarla görev yaptım. Yöneticiliğimin her kademesinde tek önceliğim güzel vatanımın ve güzide milletimin menfaatleri olmuştur. Bu vesile ile atandığım yerin görev ve sorumlulukları bağlamında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve vatanın bölünmez bütünlüğüne kast eden her türlü iç ve dış güdümlü suç organizasyonlarına karşı ilke ile 7/24 saat esaslı mücadele edeceğimi bildirmek isterim. İlk kez il emniyet müdürlüğü vazifesini yaptığım yiğit Anadolu'nun yiğit şehri Kırıkkalelilere de hasbi ve kalbi şükranlarımı sunarım."

Çorumlu, görev yaptığı sürede çok sevdiği Kırıkkalelilerden hakkı geçenlerden helallik isteyerek, vatan sevgisinin ve millete bağlılığın her bedende ve gönülde gururla yaşatıldığı bu şehre gönülden bağlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA