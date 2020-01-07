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KOM'dan kaçak akaryakıt ve alkol operasyonu

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 15 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ile 369 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

07.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:42 KOM'dan kaçak akaryakıt ve alkol operasyonu
'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 15 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ile 369 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirildi. Operasyonlarda, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Aldıkları ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri farklı adreslere baskınlar düzenledi. Baskınlarda, 14 adet plastik tank içerisinde toplamda 15 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ile 369 şişe kaçak, sahte alkol ele geçirildi. Operasyonlar sonrası 2 kişi gözaltına alındı. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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