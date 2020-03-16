KOM ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün tütün mamulleri, emtia ve alkol kaçakçılarına yönelik yapmış olduğu operasyonlar sonucunda 8 şüpheli şahıs yakalandı.
16.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:29
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün tütün mamulleri, emtia ve alkol kaçakçılarına yönelik yapmış olduğu operasyonlar sonucunda 8 şüpheli şahıs yakalandı. Çok sayıda makaron, cinsel içerikli ürün, alkol üretiminde kullanılan malzeme, karbon maddesi, kaçak alkol, kıyılmış tütün, kaçak çay ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri il genelinde tütün mamulleri, emtia ve alkol kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara ve adreslere operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlar sonucunda 8 şüpheli şahıs gözaltına alınırken aramalarda ise 9 bin 637 Adet makaron, 676 adet cinsel içerikli ürün, 595 adet alkol üretiminde kullanılan malzeme, 300 gram karbon maddesi, 21 litre kaçak alkol, 57 şişe kaçak alkol, 7 litre etil alkol, 7 kilogram kıyılmış tütün, 29,4 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında ise ilgili kanun maddeleri gereği para cezası uygulandı. - DENİZLİ
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri il genelinde tütün mamulleri, emtia ve alkol kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara ve adreslere operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlar sonucunda 8 şüpheli şahıs gözaltına alınırken aramalarda ise 9 bin 637 Adet makaron, 676 adet cinsel içerikli ürün, 595 adet alkol üretiminde kullanılan malzeme, 300 gram karbon maddesi, 21 litre kaçak alkol, 57 şişe kaçak alkol, 7 litre etil alkol, 7 kilogram kıyılmış tütün, 29,4 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında ise ilgili kanun maddeleri gereği para cezası uygulandı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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